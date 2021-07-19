В Киеве признали нулевое влияние «Вашингтонской декларации» Байдена и Меркель на сохранение Украиной газового транзита

«Вашингтонская декларация», принятая по итогам саммита Джо Байдена и Ангелы Меркель, не даёт никаких гарантий сохранения российского транзита газа через Украину в Европу после запуска газопровода «Северный поток-2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

По его словам, Украина должна готовиться к «худшему сценарию» (запуску газопровода «Северный поток-2») и уже сейчас задумываться о судьбе украинской ГТС.

«Надо быть реалистами. Обсуждение этой проблематики на саммите Меркель и Байдена как раз показало, что влияние этого обсуждения на судьбу газопровода, на место в нем Украины, оно в принципе нулевое», – приводят слова Шамшура «Известия».

Напомним, ранее глава президентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Украина смирилась с завершением строительства российско-германского газопровода и теперь сосредоточится на требовании денежной компенсации за «Северный поток-2».

Симферополь, Валентин Карамазов

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