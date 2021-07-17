Украина смирилась с завершением строительства «Северного потока-2»

Руководство Украины бросило попытки остановить с помощью США достройку газопровода «Северный поток-2» и решило направить все усилия на требование компенсации за «катастрофическое сокращение» объёмов российского транзита газа через «Незалежную».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в Киеве даже сменили резкий тон в отношении Берлина и говорят о том, что понимают экономический интерес Германии.

«Фактически ни одна страна в мире не отказалась бы от возможности через себя напрямую подключить трубу и иметь геополитическое влияние плюс большие финансы. Но это не означает, что нам нужно сесть и смотреть. Программа-минимум – выторговать для Украины компенсаторные механизмы», – заявил глава президентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия.

Между тем, о «программе-максимум» ранее уже высказался президент Украины. Он потребовал от Европейского союза заставить «Газпром» подписать с «Нафтогазом» транзитный контракт на поставки газа в Европу сроком на десять лет.

Кроме того, Германия должна выплатить Украине денежную компенсацию в размере 3 млрд долларов за потери от запуска «Северного потока- 2», а ЕС обязан предоставить Киеву кредит на льготных условиях в сумме 5 млрд долларов.

В случае полной остановки российского транзита газа Киев требует ежегодной компенсации от ЕС в резмере 2 миллиардов долларов в течение 10 лет.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.07.21

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