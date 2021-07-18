В Киеве заявили, что Украина проиграла битву с «Северным потоком-2» ещё до Зеленского

Активная дипломатическая борьба администрации президента Зеленского против достройки газопровода «Северный поток-2» преследовала единственную цель – поднять геополитические ставки, чтобы вытребовать побольше финансовых компенсаций за будущее сокращение объёмов российского транзита газа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил депутат Верховной Рады от президентской фракции «Слуга народа» Олег Дунда.

«Нужно признать, что история с «Северным потоком-2» Украиной была проиграна достаточно давно: три-четыре, пять лет назад», – сказал украинский депутат.

По его словам, руководство Украины допустило ошибку, привлекая внимание к проблеме газопровода лишь глав западных стран и не воздействовало активно на общественное мнение Европы и США.

Напомним, ранее глава президентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Украина смирилась с завершением строительства российско-германского газопровода и теперь сосредоточится на требовании денежной компенсации за «Северный поток-2».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.07.21

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