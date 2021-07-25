На Украине придумали «наипростейший сценариий» победы над Газпромом и Путиным

Киев имеет «прекрасную возможность» сохранить украинскую ГТС и даже вытеснить РФ с газового рынка Европы, несмотря на запуск «Северного потока-2» и прекращение транзита российского газа через Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Юрий Камельчук.

По его словам, Украине достаточно стать «газовым хабом для Европы», подмяв под себя все поставки голубого топлива из Ближнего Востока.

«Один из наипростейших сценариев того, что мы можем сделать, – это стать газовым хабом для Европы, используя другие газопроводы. Например, поставляя турецкий газ, к примеру, из Ирана или Азербайджана, или даже доставляя СПГ кораблями, например, из Катара», – приводит его слова РИА Новости.

Исполнению этого плана, по мнению Ковальчука, «вообще ничего не мешает».

Напомним, ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина направит ряд исков в европейские суды, чтобы заставить «Газпром» прокачивать через украинскую ГТС ежегодно «десятки миллиардов кубометров» среднеазиатского газа.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.07.21

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