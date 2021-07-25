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Воскресенье, 25 июля 2021, 21:33 мск

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Начальник украинской ГТС предвещает конец деньгам и начало войны

Фото: «Оператор ГТС Украины»

Транзитная газовая труба в Европу является единственным надёжным средством поступления средств в украинский бюджет и гарантией от «нападения России».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

По его словам, соглашение США и Германии по завершению строительства газопровода «Северный поток-2» заключено без участия Киева, не гарантирует сохранения транзита и не предохраняет Украину от потери «незалежности».

«Основная наша проблема – это фактически обеспечение энергетической безопасности Украины. Сейчас транзит нам гарантирует наличие ресурса на территории Украины, а также это гарантирует нам, как государству, и военную безопасность. Пока у нас есть транзит, руки нашего северного соседа это связывает, так как Украина до сих пор остается одним из основных транзитеров российского газа в Европу...

Тот документ, который я видел – это больше декларация. Я не увидел там никаких предохранителей того, что транзит останется. Мы не считаем, что это соглашение. Более того, мы не были стороной этих переговоров между Германией и США», – переживает Макогон.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.07.21

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