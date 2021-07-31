Украина будет закупать российский газ у кого угодно, кроме РФ

В Киеве даже «не рассматривают вариант» прямых закупок газа у России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью американской «Радио Свобода».

«Мы вообще такой вариант не рассматриваем, ни с кем не ведём разговор об этом. Здесь как раз у нас такая, очень чёткая позиция», – отрезал он.

Отметим, что сейчас Украина отбирает российский газ для своих нужд прямо из транзитной трубы, оформляя его как «европейский», и перечисляя деньги Словакии или Польше, с которыми заключает контракты «на закупку».

По словам Витренко, Украина в будущем сама хочет экспортировать газ собственной добычи за счёт уменьшения его потребления внутри страны.

«Мы в принципе хотим, чтобы Украина начала экспортировать газ, а не импортировать. Мы сейчас добываем примерно 20 млрд кубов в год, а вся Украина потребляет примерно 30 млрд кубов. Соответственно, 10 млрд мы импортируем», – заявил он.

Напомним, ранее Украина закупала у РФ до 45 млрд кубометров газа в год. В результате катастрофического падения экономики после Евромайдана – потребление и, соответственно, импорт газа в «Незалежную» сократились на 35 млрд кубометров.

Симферополь, Валентин Карамазов

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