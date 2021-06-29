Россия отказалась бронировать дополнительные объёмы транзита газа через Украину

Российский «Газпром» отказался бронировать на июль дополнительный объём мощностей для транзита голубого топлива через Украину в Европу, где сейчас фиксируется острый дефицит газа из-за недопоставок СПГ с Ближнего Востока.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают европейские регуляторы.

Так, на сегодняшнем аукционе украинским оператором ГТС предлагалось выкупить на июль транзитные мощности в объеме 63,7 миллиона кубометров газа в сутки. Однако «Газпром» на торги не явился.

Ранее российская компания уже выкупила у ГТС Украины транзитные мощности в объёме 15 миллионов кубометров в сутки – в полном соответствии с транзитным контрактом от 2019 года.

Между тем, в Европе из-за дефицита газа и наполовину пустых газохранилищ цена на голубое топливо подскочила до 400 долларов за тысячу кубометров.

Тем временем экс-советник главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Гламаздин заявил накануне, что после окончания строительства «Северного потока – 2» транзит российского газа через Украину в Европу «наверняка прекратится» раньше срока действия контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом», который истекает в 2024 году.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.06.21

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