Газовый шантаж России Киевом уходит в историю – украинский дипломат

Запуск газопровода «Северный поток – 2» не приведёт к полному прекращению транзита через Украину, однако лишит Киев возможности пользоваться своим монопольным положением и шантажировать Европу и Россию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин.

«По «Северному потоку» в принципе очевидно – неважно, что говорят. Хотя и заявляют официально – Блинкен сказал, что дело закрыто. Очевидно, что «Северный поток – 2» будет завершен, очевидно, что он будет запущен, воспрепятствовать этому невозможно. Точно так же, как очевидно, что в ближайшие два года, даже три, до 2024-го, Российская Федерация не намерена отказываться от транзита хотя бы части своего газа через территорию Украины», – отметил депутат.

«Все хотят, чтобы российский газ продолжал идти в той или иной степени через Украину, и хранилища чтобы были где-то под боком, а когда в будущем это будет водород, эти хранилища можно использовать для водородного топлива», – рассуждает дипломат.

«То есть, я думаю, что «Северный поток – 2» у нас искусственно политизируется. Проблема в другом – если вдруг кто-то здесь, в Киеве, думал, что можно шантажировать Россию или Европу прекращением транзита, то теперь, с запуском «Северного потока – 2», это невозможно», – приводит слова Волошина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.06.21

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