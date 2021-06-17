Трамп считает Россию победительницей после саммита в Женеве

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что Россия оказалась в выигрыше после встречи Владимира Путина и Джо Байдена. При этом Вашингтон, по мнению миллиардера, не получил ничего.

«Мы ничего не получили, дали сцену России, ничего не получили», – сказал Трамп в интервью Fox News. Он добавил, что было важно остановить «Северный поток – 2», но и этого США сделать не удалось.

Экс-президент допустил, что отношения Москвы и Вашингтона могут быть «невероятными». «Они могли бы быть по-настоящему взаимовыгодными для обеих стран», – сказал Трамп, добавив, что России нужно экономическое сотрудничество с США, а Штатам нужны ресурсы, которые есть на территории РФ.

Кроме того, бывший глава Белого дома заявил, что прекрасно ладил с Владимиром Путиным. «Но никто не был жестче с Россией, чем я», – подчеркнул Трамп.

Саммит между президентом Байденом и Путиным состоялся 16 июня в Женеве. Президенты РФ и США договорились о совместной работе двух стран по кибербезопасности, стратегической стабильности, а также стабилизации двусторонних отношений. Об этом сообщил Путин на итоговой пресс-конференции. По его словам, одним из первых шагов станет возвращение послов двух государств в диппредставительства в Москве и Вашингтоне.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 16.06.21

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