«Зарницы потепления»: Путин и Байден договорились «искать пути к сближению позиций»

Президенты РФ и США договорились о совместной работе двух стран по кибербезопасности, стратегической стабильности, а также стабилизации двусторонних отношений. Об этом сообщил глава российского государства Владимир Путин на итоговой пресс-конференции после переговоров с американским лидером Джо Байденом. По его словам, одним из первых шагов станет возвращение послов двух государств в диппредставительства в Москве и Вашингтоне.

«Что касается возвращения послов в места своей работы: в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон – российского, то мы договорились, что этот вопрос решен. Когда конкретно – завтра, послезавтра – то это вопрос чисто технического характера», – сказал Путин (здесь и далее – цитата по «Интерфаксу»).

Президент РФ назвал переговоры конструктивными: было желание сблизить позиции с обеих сторон. «Общая оценка – я считаю, что не было никакой враждебности. Наоборот. Наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе, по многим позициям наши оценки расходятся. Но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен», – отметил Путин.

По его словам, в числе достигнутых договоренностей – консультации о дальнейшей судьбе СНВ-3. «Мы договорились о том, что начнутся консультации на межведомственном уровне под эгидой госдепа США и министерства иностранных дел России», – сообщил он.

Путин также уточнил, что Москва и Вашингтон начнут консультации, в том числе, по кибербезопасности. «Мы договорились о том, что мы начинаем на этот счет консультации. На мой взгляд, это чрезвычайно важно. Мы, в принципе, об этом договорились, и Россия к этому готова», – пояснил он.

Вместе с тем, как сказал президент РФ, начнется поиск компромиссов по вопросу отбывающих наказание россиян и американцев в двух странах и возращения их на родину. «Мы говорили об этом. Президент Байден поднял этот вопрос применительно к американским гражданам, находящимся в местах лишения свободы в Российской Федерации. Мы это пообсуждали. Там могут быть найдены определенные компромиссы. Министерство иностранных дел России и Госдеп США поработают в этом направлении», – сказал Путин.

«Думаю, что в ходе этих консультаций, также как и по совместной работе в Арктике и по некоторым другим направлениям, все это постепенно должно быть предметом наших обсуждений и, надеюсь, договоренностей», – отметил президент РФ.

Отвечая на вопрос журналиста, удалось ли выйти на новый уровень взаимопонимания и доверия с президентом США по итогам встречи с ним, и считает ли он реалистичным выход на новый, «понятный и прозрачный» этап отношений, Путин процитировал Льва Толстого. «Лев Толстой как-то сказал: «В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими». Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но «зарницы его» промелькнули», – сказал президент РФ.

Женева, Светлана Антонова

Женева. Другие новости 16.06.21

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