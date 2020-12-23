Транзитное проклятие: Украине придётся изыскать колоссальные средства, чтобы доставить газ до населения

Обладание Украиной одной из крупнейших в мире газотранспортных систем давало ей большое преимущество как транзитёру российского газа и приносило огромный доход в бюджет.

Однако после неминуемого прекращения российского транзита Киев не просто потеряет доходы, а столкнётся с новой серьёзной угрозой, так как большая пропускная способность украинской ГТС превратится из преимущества в главный её недостаток.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

По его словам, Киеву придётся потратить колоссальные средства для заполнения газом оставшуюся без транзита ГТС, чтобы создать необходимое давление в магистральных трубах для доставки топлива до внутреннего потребителя.

«Угрожают (газопроводы в обход Украины) тем же, что и было до этого – сокращением объемов транзита. У нас есть проблема газификации регионов, у нас все замкнуто на магистральный газопровод. И как будет функционировать система? Система была завязана на транзит. Ее, скорее всего, замкнут, если прекратится транзит.

То есть, ее замкнут, она будет в некоем замкнутом цикле, но это будет очень дорого. У нас от магистральной трубы расходятся трубы, которые питают украинских потребителей.

То есть, если она пустая, то пустая и Украина. Нет поставок газа. Надо понимать, как в новой модели будет функционировать украинская ГТС для того, чтобы обеспечить украинских потребителей. Поздно пить «Боржоми», поезд (российский транзит) уже ушел», – приводит слова Землянского «ПолитНавигатор».

Как сообщал «Новый День», в украинских подземных хранилищах быстро сокращаются объёмы газа на фоне прекращения поставок из ЕС.

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Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.12.20

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