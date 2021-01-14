Газпром потерял значительные средства на транзите газа через Украину

Российский «Газпром» полностью оплатил Украине транзит в Европу 65 млрд кубометров газа, предусмотренный договором на 2020 год. Однако фактически прокачал только 55,8 млрд куб.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в отчёте оператора украинской газотранспортной системы (УГТС).

По сообщению УГТС, всего украинская сторона получила от «Газпрома» $2,1 млрд.

«За 2020 год «Газпром» полностью оплатил годовые мощности украинской газотранспортной системы (ГТС) для транспортировки газа. По договору от 31.12.2019 года между «Нафтогазом» и «Газпромом», стоимость бронирования 65 млрд кубометров годовых мощностей – $2,1 млрд», – цитирует ТАСС пресс-службу украинского транзитного оператора.

Общий объем фактического транзита российского газа в 2020 году составил 55,8 млрд кубометров. Таким образом, «Газпром» отдал около 300 млн долларов за «пустой» транзит в объёме 9,2 млрд кубометров.

Как сообщал «Новый День», накануне 2020 года в ходе трехсторонних переговоров России, Украины и ЕС по транзиту газа сторонам удалось найти компромисс и выработать решение, «удовлетворяющее всех».

В рамках достигнутых договоренностей «Газпром» подписал с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с НАК «Нафтогаз Украины» – транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы Украины.

Минимальный объем обязательной прокачки газа составил 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубов ежегодно в период 2021-2024 годов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.01.21

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