В Киеве ответили на требование Лаврова о прямом диалоге Украины с Донбассом

Президент Украины и первые лица государства никогда не сядут за один стол переговоров «с главарями псевдореспублик».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое заявление для украинских СМИ сделала депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Ирина Верещук.

По её словам, если Россия желает прямого контакта между лидерами ЛДНР и украинским президентом, то Зеленский может встретиться с Владимиром Путиным на уже существующей переговорной площадке между Донбассом и Киевом в Минске, где российский президент «выступит от имени главарей».

«Пусть президент Путин туда (в Минск) приедет, нет вопросов... Если мы хотим расширить до такого уровня, если это новый формат, и это на самом деле поможет, давайте при посредничестве ОБСЕ – садится сторона, Российская Федерация, на уровне президентов... Пусть президент Путин примет главарей и выступает от их имени, если он хочет разговаривать на уровне», – заявила Верещук и добавила, что статус руководителей ЛДНР «никогда не будет поднят до уровня переговоров с президентом Украины».

По её словам, для прямого диалога ЛДНР и Киева вполне достаточно встреч на уровне представителей Украины и донецких республик в столице Белоруссии.

«Лавров будет удивлен, но у нас есть прямой диалог с Донбассом. У нас есть трехсторонняя контактная группа в Минске, там есть четыре направления – гуманитарное, экономическое, безопасностное и политическое. Там присутствуют представители непризнанных республик», – отрезала Верещук.

Напомним, о том, что Россия собирается поставить на «нормандском саммите» вопрос о прямом диалоге украинской власти с руководством ЛДНР заявил недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы слышали от прошлой администрации на Украине, от прошлого режима, что они никогда не будут вести прямые переговоры с Донецком и Луганском. Слышали и от представителей уже новой администрации президента Зеленского... Обо всем этом будем говорить на саммите «нормандского формата», – заявил глава МИД РФ.

На необходимости прямых контактов руководителей Киева и Донбасса для обсуждения особого статуса Донецкой и Луганской народных республик настаивал и президент РФ Владимир Путин.

Напомним, Москва не раз заявляла, что не является участницей конфликта с Украиной в Донбассе, а выступает лишь в качестве гаранта мирного урегулирования наряду с Германией и Францией.

Симферополь, Валентин Карамазов

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