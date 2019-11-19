Зеленский в Париже намерен услышать от Путина «чёткие сроки возвращения Донбасса»

Президент Украины Владимир Зеленский пропустил мимо ушей всё, что говорил российский президент Владимир Путин об условиях урегулирования конфликта в Донбассе.

Напомним, они касались разведения войск на всей 400-километровой линии фронта, обсуждения Киевом с лидерами ДНР и ЛНР параметров закона об особом статусе Донбасса и амнистии для всех участников пятилетнего конфликта.

Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе, не имеет там своих вооружённых сил, и, соответственно, не может быть и речи об «оккупации» Россией территорий ДНР и ЛНР.

Однако президент «Незалежной» вновь повторил украинские тезисы, которые уже звучали до него при Петре Порошенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что украинская сторона намерена на встрече «нормандской четвёрки» 9 декабря поднять вопрос о «деоккупации» и «возвращении» всей территории Донбасса под контроль Украины, Зеленский заявил в Киеве на совместном брифинге с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

«Я хочу говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более-менее четкими сроками. Мы об этом будем говорить, я буду поднимать этот вопрос...

Есть серьезные вопросы, которые связаны с безопасностью, есть гуманитарные вопросы, социальные, есть вопросы, связанные с местными выборами, о возможности которых мы должны говорить после того, как в Донбассе не будет любых незаконных военных формирований», – заявил Зеленский.

Напомним, в Кремле уже предупредили Украину, что закон об особом статусе ДНР и ЛНР является краегульным в процессе урегулирования конфликта в Донбассе. Его принятие невозможно без прямых переговоров Киева с руководителями Донецкой и Луганской народных республик.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.11.19

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