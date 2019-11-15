Путин объяснил, почему встреча в «нормандском формате» пока не имеет смысла

Украина должна понять, что любой отход от «формулы Штайнмайера», а шире – от Минских соглашений делает бессмысленным проведение саммита «нормандской четвёрки» в Париже.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров стран БРИКС в Бразилии.

В частности, Путин указал на странные заявления, раздающиеся из Киева, о том, что Украина намерена принять новый закон об особом статусе Донбасса взамен существующего, срок которого истекает 31 декабря 2019 года.

«Это очень важно, о чём я сейчас скажу.. Мы слышим от первых лиц Украины о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса... Какой? Ведь это абсолютно ключевая вещь! Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с ЛНР и ДНР, то тогда всё мгновенно зайдёт в тупик», – отметил российский президент и добавил, что смысл подписанной недавно Киевом «формулы Штайнмайера» как раз и заключается в том, что формула – это инструмент имплементации Минских соглашений, частью которых является, в том числе, закон об особом статусе Донбасса.

Поэтому, подчеркнул Путин, речь должна идти не об изменении, а о скорейшем продлении существующего, и всеми согласованного, закона об особом статусе ДНР и ЛНР.

«Очень важное обстоятельство! 31 декабря заканчивается срок действия этого закона об особом статусе Донбасса. Если он не будет продлен… Вообще-то, когда-то европейские партнеры ставили вопрос и прямо просили Украину сделать этот закон бессрочным, и в свое время Порошенко согласился с этим, но так ничего и не сделал», – напомнил Путин.

«Вот, 31-го истекает срок, дальше что? Чего мы будем обсуждать в «нормандском» формате? Это ключевой вопрос», – резюмировал президент.

Что касается уже проделанной работы по разведению сил и средств на линии фронта в Золотом и Петровском, то это, по словам Путина хорошо, но недостаточно.

«Но, в целом, что-то, конечно, делается. Вот разведение в двух местах. Но там по всей линии надо развести, чтобы пушки не стреляли, чтобы люди не гибли. Вот это точно нужно сделать и как можно скорее», – добавил Путин.

Кроме того, недоумение российского президента вызвало и сегодняшнее заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, который допустил возможность пересмотра Минских соглашений.

«Это как? А что мы тогда будем обсуждать в «нормандском формате»? О чем там тогда может идти речь?» – удивился Путин.

Вместе с тем, он ещё раз подтвердил, что Россия в принципе не отказывается от «нормандского формата», при условии, что все стороны подтвердят предварительные договорённости и сформируют соответствующую повестку для подписания конкретных документов.

«В принципе, «нормандский формат» и встреча в «нормандском формате» возможна. Вообще, кроме «нормандского формата» другого механизма-то и нет», – заключил Путин.

Симферополь, Валентин Карамазов

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