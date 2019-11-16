Зеленский заманил Макрона на Украину

Президент Украины Владимир зеленский позвонил французскому президенту Эмманюэлю Макрону и попытался убедить его в том, что Киев выполнил все условия, необходимые для встречи лидеров «нормандской четвёрки». (Россия, Германия, Франция, Украина).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День»,об этом сообщает сайт украинского президента.

Кроме того, пресс-служба Зеленского анонсировала официальный визит Макрона в Киев.

«Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Президент Франции подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в Нормандском формате состоялся. В результате всеми сторонами согласована дата его проведения – 9 декабря в Париже.

Лидеры Украины и Франции скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи на высшем уровне.

Владимир Зеленский проинформировал Президента Франции об актуальной ситуации с безопасностью на Донбассе.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что Украина и в дальнейшем может рассчитывать на поддержку Франции во всех вопросах.

Стороны также обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита Президента Французской Республики в Украину», – говорится в сообщении.

Между тем, накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что пока, по вине украинской стороны, на встрече «нормандской четвёрки» обсуждать особо нечего.

В то же время, по сообщениям СМИ уже названа дата проведения «нормандской четвёрки» – 9 декабря в Париже. Берлин и Париж якобы уже подтвердили своё участие, однако Москва пока молчит.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.11.19

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