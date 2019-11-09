Большинство граждан ДНР и ЛНР не видят себя в составе Украины

64,3 процента жителей народных республик Донбасса выступают за присоединение к России или за особый статус в рамках Российской Федерации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют данные социологической компании «Нью Имидж Маркетинг Групп», которая провела исследование в ЛДНР по заказу «Украинского института будущего» и киевского еженедельника «Зеркало недели».

Согласно исследованию, 50,9 процента опрошенных жителей ЛДНР настаивают на вхождении в состав России в качестве отдельных республик.

Ещё 13,4 процента выступают за присоединение к РФ на правах территорий с особым статусом.

Как сообщал «Новый День», граждане народных республик Донбасса в подавляющем большинстве высказались против участия украинских политиков и партий на выборах в ДНР и ЛНР, которые могут состояться в случае реализации «формулы Штайнмайера».

Напомним, согласно подписанной Киевом «формулы Штайнмайера», наряду с прекращением огня, амнистией и особым статусом для донецких республик, Украина обязана принять закон о выборах на территориях ДНР и ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.11.19

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