Жители Донбасса не желают видеть украинские партии на выборах в ДНР и ЛНР

Граждане народных республик Донбасса в подавляющем большинстве высказались против участия украинских политиков и партий на выборах в ДНР и ЛНР, которые могут состояться в случае реализации «формулы Штайнмайера».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такие данные получила социологическая компания «Нью Имидж Маркетинг Групп», которая провела исследование в ЛДНР по заказу «Украинского института будущего» и киевского еженедельника «Зеркало недели».

«В принципе, после ознакомления с рейтингом популярности украинских политиков в ОРДЛО (ЛДНР) уже вряд ли кого-то удивит, что подавляющее большинство жителей ДНР/ЛНР (73,4%) не желают допускать к участию в местных выборах украинские политические партии: 33,6% – «скорее нет», 39,8% – «однозначно нет». Более демократично настроены лишь 22,7% респондентов: однозначно хотят видеть в избирательных бюллетенях названия украинских политсил всего 8,5% опрошенных; «скорее да» ответили еще 14,2%», – говорится в комментарии украинских экспертов.

«Зато в ДНР/ЛНР отнюдь не против того, чтобы на их местных выборах кандидатами были граждане других стран. Учитывая результаты опроса по внешнеполитическим преференциям жителей ОРДЛО, нетрудно догадаться, обладателей паспортов каких именно государств они готовы видеть в своих органах власти», – приводит «ПолитНавигатор» мнение заказчиков исследования.

Сообщается, что на вопрос «Согласны ли вы с тем, что на местных выборах кандидатами должны быть только граждане Украины?», «однозначно да» ответили 11,6% респондентов. 15,4% ответили «скорее да».

Против участия в выборах исключительно граждан Украины – 25,5% участников исследования. «Скорее против» – 45,4%.

Напомним, согласно подписанной Киевом «формулы Штайнмайера», наряду с прекращением огня, амнистией и особым статусом для донецких республик, Украина обязана принять закон о выборах на территориях ДНР и ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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