Прекращение огня и обмен «всех на всех» – Украина не ждёт многого от «нормандского саммита»

Киев за считанные дни до встречи лидеров «нормандской четвёрки» (Россия, Франция, Германия, Украина) решил трезво оценить возможные результаты переговоров и заявляет, что делает главную ставку на обмен пленными и прекращение огня по всей линии фронта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев.

«Из Парижа не приедет новый «Минск» или какой-то «Париж», но могут приехать три вещи: прекращение огня по всей линии соприкосновения, что прописано в минских соглашениях и освобождение наших удерживаемых лиц.

При выполнении первых двух пунктов последует политический процесс, а именно выборы...», – цитирует Потураева ТАСС.

Напомним, кроме вопросов прекращения огня и обмена пленными, Украина устами различных официальных спикеров выдвигает, в том числе, и весьма спорные предложения, которые не вписываются в пункты Минских соглашений и вызывают удивление в Москве.

В частности, не один раз прозвучало требование передать Киеву контроль над границей между ЛДНР и Россией до проведения выборов в Донбассе, а сами выборы провести согласно украинскому законодательству.

Между тем, согласно последним опросам, граждане народных республик Донбасса в подавляющем большинстве высказались против участия украинских политиков и партий на выборах в ДНР и ЛНР, которые могут состояться в случае реализации «формулы Штайнмайера».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.12.19

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