Все жители Донбасса, которые ненавидят киевский режим и не хотят оставаться в составе Украины, могут убираться в Россию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью западным изданиям заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как известно, согласно последним исследованиям киевских журналистов и социологов, около 65 процентов жителей ЛДНР заявили, что не видят себя в составе «Незалежной», и менее 20 процентов готовы остаться в подчинении у центральной власти в Киеве.

Однако Зеленский решил этим данным просто «не верить».

«Был опубликован опрос, что большинство людей хотят жить в России. Это неправда. Я верю и знаю, что там есть люди, которые за Украину. Также есть «потерявшиеся». И наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут уехать, Россия в настоящее время раздает нелегальные российские паспорта. Каждый человек имеет право выбирать, где он хочет жить», – заявил президент Украины.

При этом, Зеленский пообещал переубедить «потерявшихся», к которым, по его мнению, относятся жители, получившие российский паспорт и имеющие двойное гражданство.

Между тем, команда украинского президента не собирается отменять принятые при Петре Порошенко дискриминационные законы «о языке» и «об образовании». Кроме того, уже при власти Зеленского с 1 сентября будущего года на контролируемой Киевом территории Украины закроются последние школы с преподаванием на русском языке.

Симферополь, Валентин Карамазов

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