Киев: Выборы в Донбассе по «формуле Штайнмайера» пройдут одновременно с Украинскими

Выборы в народных республиках Донбасса, которые, согласно «формуле Штайнмайера», будут предшествовать предоставлению ДНР и ЛНР особого статуса в составе Украины, должны пройти одновременно с муниципальными выборами в «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Лондоне заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Мы хотим провести выборы одновременно по всей Украине 31 октября 2020 года», – заявил Ермак.

Отметим, для проведения выборов в Донбассе должен быть принят отдельный закон в Верховной раде.

По словам помощника Зеленского, голосование в ДНР и ЛНР пройдёт под контролем и при участии ОБСЕ.

Между тем, сама процедура выборов ещё не обсуждалась между Киевом и республиками. Президент Украины уже заявил, что они пройдут по украинской конституции и при участии украинских кандидатов и партий.

Однако, согласно последним опросам, граждане народных республик Донбасса в подавляющем большинстве высказались против участия украинских политиков и партий на выборах в ДНР и ЛНР, которые могут состояться в случае реализации «формулы Штайнмайера».

Симферополь, Валентин Карамазов

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