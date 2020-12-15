Украинские переселенцы массово возвращаются в ДНР и ЛНР

Бежавшие в 2014 году от войны на Украину жители Донбасса, проживавшие на территориях сегодняшних Донецкой и Луганской народных республик, массово возвращаются на родину.

Переселенцы покидают Украину, не выдержав условий проживания и безраличного, а часто и негативного к себе отношения со стороны местных и центральных властей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор Института «Высшая школа государственного управления» НАГУ при президенте Украины Сергей Романюк в ходе пресс-конференции в Киеве.

«Сегодня происходит деморализация и деградация социальной безопасности граждан и эффективности государства. Большинство граждан не понимают, где их место в этой системе... Гражданин утратил ощущение фактора безопасности в этом государстве.

Гражданин не понимает поведения государства, политического класса, их направления и своих социальных перспектив, поэтому увеличилась миграция, но пандемия коронавируса её остановила.

Миграция стала внутренней, то есть, значительно возросло возвращение на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей людей, которые в 2014-16 годах уехали на подконтрольные Украине территории», – приводит «ПолитНавигатора» слова украинского учёного.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.12.20

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