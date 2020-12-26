В ЛНР принят закон о предоставлении политического убежища гражданам Украины

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал закон о предоставлении политического убежища украинцам, которых преследует киевский режим.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», закон принят Народным Советом ЛНР.

«Я только что подписал закон «О лицах, подвергнутых политическим преследованиям со стороны государства Украина», принятый сегодня депутатами Народного совета Луганской народной республики.

Закон вступает в юридическую силу и предоставляет тысячам людей защиту и право на справедливость, в которых они так нуждаются», – приводит РИА Новости слова Пасечника.

Как сообщал «Новый День», бежавшие в 2014 году от войны на Украину жители Донбасса, проживавшие на территориях сегодняшних Донецкой и Луганской народных республик, массово возвращаются на родину.

Переселенцы покидают Украину, не выдержав условий проживания и безраличного, а часто и негативного к себе отношения со стороны местных и центральных властей.



Симферополь, Валентин Карамазов

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