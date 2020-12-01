Совбез ООН принял решение заслушать министров иностранных дел ДНР и ЛНР

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова и полпред ЛНР в минской контактной группе, глава МИД республики Владислав Дейнего приглашены в Совбез ООН на встречу участников минского и нормандского форматов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», встреча будет носить неформальный характер, однако у представителей народных республик Донбасса будет возможность подробно доложить о сложившейся ситуации в Донбассе и о невыполнении Киевом Минских соглашений.

«Встреча с участием полпреда ЛНР Владислава Дейнего и полпреда ДНР Натальи Никоноровой, пройдет 2 декабря завтра в 10:00 (18:00 Мск)», – сообщил пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский.

«Встреча организована, чтобы предоставить сторонам минских соглашений, членам «нормандской четверки» и всем заинтересованным членам Совета возможность обсудить сложности в выполнении резолюции СБ 2202 (Комплекс мер по Минским соглашениям)», – приводит ТАСС слова Стржижовского.

Симферополь, Валентин Карамазов

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