Украина бойкотировала заседание ООН с участием ДНР и ЛНР

Киев делает всё, чтобы не допустить даже неформального общения представителей народных республик Донбасса с членами Совета безопасности ООН. Министры иностранных дел ДНР и ЛНР намеревались в рамках откровенного обмена мнениями подробно рассказать о сложившейся ситуации в Донбассе и о невыполнении Киевом Минских соглашений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинская сторона вместе с участниками нормандского формата Германией и Францией не допустили трансляции заседания на сайте ООН.

«Украина вместе с партнерами сорвала попытку России легитимизировать представителей ОРДЛО (ЛДНР)», – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Заседание будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме России, страны – участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках Трехсторонней контактной группы», – приводит ТАСС слова Кулебы.

Напомним, ранее пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский сообщил, что глава МИД ДНР Наталья Никонорова и полпред ЛНР в минской контактной группе, глава МИД республики Владислав Дейнего приглашены в Совбез ООН на неформальную встречу участников минского и нормандского форматов.

«Встреча организована, чтобы предоставить сторонам минских соглашений, членам «нормандской четверки» и всем заинтересованным членам Совета возможность обсудить сложности в выполнении резолюции СБ 2202 (Комплекс мер по Минским соглашениям)», – заявлял Стржижовский.

Симферополь, Валентин Карамазов

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