Радио ополченцев захватило частоту украинской армии и вещает на подконтрольную Киеву территорию Донбасса

Радио «Комбат.FM» Луганской народной республики удалось прорваться в эфир на значительной части подконтрольной Украине территории Донбасса и одновременно захватить частоту принадлежащей вооружённым силам «Незалежной» радиостанции «Армия.FM».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявила украинский депутат Соломия Бобровская.

«В день открытия КПВВ в Счастье так называемая республика из трёх букв (ЛНР – прим «НД») решила передать привет нашим гражданам, и, в частности, нашим военным и запустила в городе Счастье на частоте 91,9 FM, по которой вещает наша «Армия.FM», так называемое радио «Комбат.FM».

Они полностью захватили нашу частоту, и, таким образом, передают нам приветы и обещают нам «поднять боевой дух» и в скором времени расширить свои эфиры на всю Луганскую область», – негодовала на заседании депутат.

По её словам, непростительное бездействие, бюрократизм и волокита украинских органов власти не позволяют «дать достойный пропагандистский ответ распоясавшемуся противнику».

«Я обратилась с этим к премьер-министру, и вы даже не представляете, какой ответ пришёл с предложением решить этот вопрос. Так вот, я вам озвучу. Оказывается, более мощный передатчик у нас есть. Но он не установлен, а для того, чтобы его установить, необходимо пройти, как минимум, пять кругов ада.

Сначала телеорганизация должна обратиться в Нацсовет, потом Нацсовет должен одобрить это обращение на заседании, обратиться в Украинский госцентр радиочастот. Потом уже телеорганизация должна обратиться в этот центр. Потом пройти все процедуры и оплату услуг, и только потом опять Нацсовет должен собраться, чтобы это одобрить! И параллельно с этим Минцифры должно обратиться в Генштаб ВСУ, чтобы привлечь специальную технику.

Вы себе можете представить, сколько времени это занимает и сколько бюрократии стоит?! Уважаемое правительство, а вы реально считаете, что на седьмой год войны вы можете писать по пять-десять процедур для того, чтобы в момент, когда глушат украинские телерадиокомпании, вы имели право отписываться такими отписками? А где ваши государственные решения?!» – приводит слова Бобровской «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.12.20

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