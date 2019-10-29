Киев объявил об отводе войск из Золотого – националисты не подчиняются

На линии фронта в районе посёлка Золотое в Донбассе началось разведение сил и средств, которое ранее было сорвано украинской стороной из-за вмешательства националистов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о начале развода со стороны украинской армии сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

При этом, он обосновал начало отвода тем, что режим тишины соблюдался уже более семи дней.

«В Золотом последние обстрелы были 17 числа, то есть больше 10 дней назад. То есть семь дней мы выдержали, передали СММ ОБСЕ, что мы готовы, дали день на подготовку и начинаем разведение. Дальше будет Петровское», – заявил Пристайко.

Между тем, по сообщениям украинских СМИ, националисты, препятствовавшие разведению сил и средств, пока никуда не спешат уходить из Золотого.

«В самом Золотом еще накануне подтянуто несколько подразделений полицейского спецназа – для профилактики провокаций. Националисты продолжают оставаться в Золотом, но их нет на линии укреплений-окопов. Они пока не проявляют каких-то активных действий, но стоят группами поблизости от блок-постов. С виду – невооружены – их проверили еще вчера полицейские», – ссылается на свой источник на месте разведения украинское издание «Страна.УА».

Напомним, ранее неонацисты пригрозили направить до 100000 тысяч боевиков на линию фронта и занять позиции, которые оставит украинская армия.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.10.19

Москва определилась с главным условием для продолжения транзита газа через Украину. / В Крыму появилась винная река – цвет и запах соответствующий. / Уникальная крымская ящерица оказалась иммигранткой. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»