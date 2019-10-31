В ДНР назвали дату разведения войск в Петровском

Разведение сил и средств во втором после Золотого стратегическом пункте на линии фронта посёлке Петровское намечено на начало ноября.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

По её словам, подготовительные мероприятия должны начаться сторонами 2 ноября, а сам отвод подразделений по сигналу из ракетниц – в 13 часов по Москве 4 ноября.

При этом глава МИД ДНР выразила надежду, что от Киева не последует неожиданных сюрпризов, как это было в Золотом.

«Надеемся, что это не просто специальный ход с украинской стороны для того, чтобы в случае каких-либо сбоев прикрыться традиционными отговорками о семи днях тишины и якобы неуправляемыми нацбатами. Как мы видим на примере Золотого, при желании оказалось вполне возможным усмирить радикально настроенные вооруженные элементы и запустить процесс разведения», – отметила Никонорова.

Позже президент Украины Зеленский также подтвердил сегодня начало отвода войск 4 ноября.

Напомним, разведение войск в Петровском и Золотом, намеченное ещё на 9 октября не состоялось из-за вмешательства вооружённых националистов, которые решили помешать «капитуляции» Украины «перед агрессором».

Разведение сил и средств в посёлке Золотое после долгих препирательств с неонацистами началось 29 октября.

Симферополь, Валентин Карамазов

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