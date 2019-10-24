Разворот года: Поклонская вспомнила об украинских корнях и заступилась за Хэллоуин

Экс-прокурор Крыма, депутат Государственной Думы от РК Наталя Поклонская в очередной раз всколыхнула российскую общественность, высказавшись на культурно-религиозную тему.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поклонница Николая II и ярая противница фильма «Матильда» заступилась за кельтский праздник. Напомним, в начале октября депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в Генпрокуратуру РФ с требованием провести проверки государственных предприятий, а также школ и вузов, чтобы не допустить в них пропаганды и празднования Хэллоуина. Праздник, по мнению парламентария, чужд русской культуре.

«Приближается загадочный Хэллоуин, а значит, Виталий Милонов снова объявляет войну этому привлекательному для молодёжи английскому празднику. В преддверии Дня всех святых в этом году коллега даже открыл «горячую линию» по борьбе с праздником.

Я, как коренная украинка, не могу разделить настороженное отношение коллеги Милонова к гарбузам (тыквам), – написала Поклонская в соцсетяхю – По моему мнению, наша молодёжь способна самостоятельно определять, какие праздники отмечать и по какому поводу веселиться. Со своей стороны предлагаю учителям и родителям сообщать мне обо всех случаях давления на школы в данном вопросе».

Это заявление шокировало подписчиков Поклонской:

Некоторые даже обратились за поддержкой к кумиру Поклонской:

«Я твёрдо убеждён, что Николай Александрович Романов предпринял бы все возможные меры, чтобы подобные «праздники» не нашли своего пристанища на территории земли-Матушки России. Государственной поддержки не было бы точно! И, мне кажется, что правильное отношение к такому «празднику» должно напоминать отношение к фильму «Матильда»».

Удивление подписчиков понять можно, ведь 3 года назад – в октябре 2016 года Поклонская высказывала прямо противоположную позицию:

«Я православный верующий человек, поэтому никакие хэллоуины и тому подобное меня не интересует. Это прозападная культура, совершенно нам не свойственная, не наше родное, поэтому я против этого праздника. Ничего хорошего, светлого и доброго в нем я не вижу».

Тогда ее поддержал глава Крыма Сергей Аксенов, назвав Хэллоуин «бытовым сатанизмом». Почему Поклонская изменила точку зрения и при чем тут ее украинские корни, депутат Госдумы пока не поясняет. Возможно, секрет в том, что в 2017 году она сама стала героиней торжества – прокурорский костюм с приколотой на груди иконкой с изображением Николая II и парик «под Поклонскую» стал весьма популярным на Хэллоуин и даже был признан косплеем года.

Напомним, история праздника Hallowe'en (Hallows Evening) насчитывает не менее 2 тысяч лет. Хэллоуин – ночь перед Днем всех святых уходи корнями в кельтский праздник Самхэйн (Samhain), знаменовавший собой приход зимы. Это пограничное время (переход к зиме) считалось временем волшебным и мистическим, когда сиды (нейтрально, а зачастую и враждебно настроенные к людям волшебные существа), проходят в мир людей, а люди тоже имеют возможность побывать в потустороннем мире. Считалось также, что души умерших в этот день возвращаются в свои дома и требуют жертвенной пищи у живых.

Отметим, что примерно в это же самое время (в конце октября) древние римляне отмечали два праздника – Фералии, посвященные памяти усопших, и дни Помоны – богини древесных плодов. Такое совпадение дат способствовало сохранению традиции поминовения умерших и после повсеместного распространения христианства.

Кстати, праздник Всех святых первоначально отмечался 13 мая, а в начале XI века папой Григорием ІІІ этот праздник был перенесен на 1 ноября (тогда этот день посвящался тем святым, у которых не было своего праздника в течение года). При этом языческие представления о сидах в средневековом христианском сознании превратились в представления о нечистой силе, выходящей в этот день пугать благочестивых обывателей. Именно поэтому в эпохи Средневековья и Нового времени Хэллоуин облюбовали ведьмы, обязательно устраивавшие в этот день шабаш.

Отметим, что ночь с 31 октября на 1 ноября является необычной и в славянской традиции. Считалось, что это колдовская ночь – одна из самых «сильных» в году, когда активизируется вся нечисть. Перед такой «веселой ночкой» нужно попросить прощения у всех близких и простить своих обидчиков. А еще зажечь столько свечей, сколько человек проживает в доме.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 24.10.19

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