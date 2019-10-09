Милонов попросил Генпрокуратуру проверить школы на Хэллоуин

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что Генпрокуратура должна провести проверки государственных предприятий, а также школ и вузов, чтобы не допустить в них пропаганды и празднования Хэллоуина. Праздник, по мнению парламентария, чужд русской культуре.

«Особое беспокойство вызывает то, что главными реципиентами «праздника» станут дети, которые не в состоянии оценить нравственное наполнение действа – именно их ушлые коммерсанты будут втягивать в искусственное раздувание «праздника», подогретое влиянием западного кинематографа и массовой поп-культуры», – пишет депутат в обращении, направленном генпрокурору РФ Юрию Чайке.

Милонов уверен, что в основе Хэллоуина «лежит идея поклонения темным силам, духам и восхваление различного сатанизма». Навязывание России деструктивных элементов инспирировано «мировой закулисой», цель которой – размытие отечественного «культурного кода» с последующим растворением народа в мультикультурном котле нового мирового порядка во главе с США».

«В данной связи прошу вас провести превентивную проверку государственных предприятий, школ, вузов и иных объектов по всей стране с целью недопущения проведения празднования Хэллоуина и пропаганде вредоносных ценностей, связанных с данным действом», – говорится в обращении.

Милонов регулярно критикует Хэллоуин. Так в Петербурге благодаря активности депутата праздник отменяли в 2013 и 2014 годах. Парламентарий также направлял письмо в Министерство образования с предложением запретить празднование Хэллоуина в государственных образовательных учреждениях по всей стране.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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