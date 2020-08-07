Лукашенко не позавидуешь: в Белоруссии назревает бархатная революция

В Белоруссии после объявления результатов выборов президента страны может начаться бархатная революция. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал политик, экс-член Общественной палаты РФ, лидер движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров.

«Я считаю, что послезавтра в Белоруссии возможно несколько вариантов развития событий: первый – бархатная революция. Часть общества не примет результаты выборов, на которых Александр Лукашенко, вероятнее всего, победит. Начнутся акции гражданского неповиновения, противостояние между властями и коллективной безликой оппозицией, к которой присоединятся граждане», – сказал Федоров в прямом эфире в «Фейсбуке».

По его оценке, дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от того, на чью сторону встанет армия. «Если предположить, что войска останутся верными народу, это может перерасти в гражданское противостояние, практически войну… Второй вариант – армия останется верной Лукашенко и силой разгонит митинги», – считает Федоров.

С его точки зрения, еще одним возможным сценарием станет «уход Лукашенко» из-за жесткого противостояния. «Если так сойдутся звезды, деньги, внешние силы, то Лукашенко не позавидуешь… Он сказал, что убегать не собирается», – сказал он.

При этом Федоров подчеркнул, что для России дестабилизация Белоруссии крайне опасна. «Это очень плохо – у нас общая судьба, практически нет границ, там наши военные, наши базы. По нам, как по Союзному государству это тоже ударит. У меня плохое предчувствие на этот счет», – заключил политик.

Напомним, основной день голосования пройдет в Белоруссии 9 августа. В предвыборной гонке участвуют пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, Светлана Тихановская – жена блогера Сергея Тихановского, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, глава социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и бывший депутат Анна Канопацкая. Согласно данным белорусской ЦИК, за три дня досрочного голосования явка избирателей составила почти 22%.

Москва, Мария Вяткина

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