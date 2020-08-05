«Есть вопросы»: силовики Лукашенко могут пытать арестованных россиян по запросу США

Вашингтон может не запрашивать у Лукашенко экстрадицию на Украину или в США арестованных в Минске россиян из частной военной компании, а направить интересующие американскую сторону вопросы, ответы на которые выбьют под пытками силовые органы Белоруссии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал белорусский оппозиционер и политолог Игорь Тышкевич.

«Беларусь торгуется с РФ, но допускает к следственным действиям украинскую и американскую сторону... Следователи могут не работать непосредственно с задержанными, но они могут попросить белорусских коллег что-то спросить, закрывая глаза на то, как это будет спрашиваться», – рассказал Тышкевич на своем youtube-канале.

Тем не менее, политолог допускает и возможность экстрадиции российских заложников на Украину.

«Это эскалация белорусско-российских отношений и выдача боевиков Украине. В таком случае Беларусь официально заявляет, что не считает выданные Россией паспорта законными, и выдает граждан Украины Украине. Украина получает боевиков, которых можно осудить или допросить, получив нужную информацию не только по войне на Донбассе, но и подключить США и других геополитических конкурентов РФ. То есть, получить информацию, которая может заинтересовать внешних игроков и, прошу прощения за цинизм, продать эту информацию», – приводит слова Тышкевича «ПолитНавигатор».

По его словам, таким образом Минск расчитывает добиться смягчения позиции США в отношении авторитарного режима в Белоруссии.

«Мы работаем в вашей повестке и гоняемся за русскими боевиками. Пожалуйста, не сильно прессуйте нас за политику», – привёл логику Лукашенко и его окружения белорусский оппозиционер.

Симферополь, Валентин Карамазов

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