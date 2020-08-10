Белоруссии грозит всеобщая забастовка

Протесты в Белоруссии могут перерасти во всеобщую забастовку. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал российский политолог Аббас Галлямов.

«Всеобщая забастовка может стать способом решения проблемы и в Белоруссии. Если силовики сохранят лояльность Лукашенко и выдавят людей с улицы, то заставить их работать им будет не в пример сложнее. Конечно, населению и самому будет нелегко. Судя по происходящему, однако, оно готово потерпеть», – отметил эксперт в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

Галлямов обратил внимание, что такая тактика в двадцатом веке несколько раз показала свою эффективность. «В 1989 году растущий вал забастовок заставил правительство Ярузельского (Войцех Ярузельский – польский военный и государственный деятель) сесть с оппозицией за стол переговоров. Результатом стала договорённость о проведении в стране конкурентных выборов. Оппозиционеры их выиграли и сформировали правительство. Режим умер», – отметил он.

Кроме этого, политолог напомнил, что подобного эффекта удалось добиться в Германии во время Капповского путча в 1920 году. «С военной точки зрения правительство перед путчистами оказалось абсолютно беззащитным <…> однако, кабинет успел составить воззвание, призывающее людей к всеобщей забастовке. Люди послушались и через сутки страна была парализована. Не ходил транспорт, не выпускались газеты, не работали заводы, не функционировала почта, в Берлине были отключены газ, вода и электричество», – констатировал он, отметив, что через несколько дней на лидеров путчистов началось давление со стороны сторонников, через неделю, поняв, что дело проиграно, они бежали за границу.

Как сообщал «Новый День», накануне в Белоруссии завершилось голосование на выборах президента. После того как были опубликованы первые данные ЦИК с результатами экзитполов, в Минске и других городах начались протесты. Для разгона толпы милиция применила водометы, свето-шумовые гранаты и резиновые пули. Правозащитники сообщили о задержании как минимум 140 человек и об одном погибшем. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия против милиции – участникам и организаторам беспорядков грозит до 15 лет лишения свободы.

По последним данным белорусского Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко отдали голоса 80,23 % избирателей, единого кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую поддержали 9,9%. Еще трое кандидатов – Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и Анна Конопацкая – получили менее 2% голосов. Против всех кандидатов проголосовали 6,02%. Итоговая явка на выборах составила 84,23%.

Москва, Мария Вяткина

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