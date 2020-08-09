Огромные очереди на участках, перебои с Интернетом, блокпосты на дорогах: как проходят выборы в Белоруссии (ФОТО, ВИДЕО)

У посольства Белоруссии в Москве и отделения дипмиссии в Санкт-Петербурге выстроились гигантские очереди желающих проголосовать на президентских выборах. Сегодня в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах главы республики.

В российской столице у белорусского посольства на Маросейке очередь растянулась на 300-400 метров, сообщает «Медиазона». Избирательный участок в диппредставительства открылся в 8:00. Люди приезжают на организованный в здании посольства избирательный участок с самого утра, очередь уже огибает здание дипмиссии, передает корреспондент «Эха Москвы» с места событий.

Явка избирателей на участке в Москве, по данным на 11:00, превысила 70% с учетом досрочного голосования, сообщает «БелТА».

В Петербурге люди начали подходить к отделению посольства Белоруссии на улице Бонч-Бруевича к 08:00, сообщает «Фонтанка». По ее данным, ближе к полудню в очереди на улице стояли более 250 человек.

Огромные очереди наблюдаются и на избирательных участках в самой Белоруссии, как в Минске и других крупных городах, так и в сельских населенных пунктах, сообщает tut.by.

Очередь на участок для голосования в деревне Тарасово под Минском

По информации Центризбиркома Белоруссии, явка избирателей на выборах президента республики, с учетом досрочного голосования, проходившего с 4 по 8 августа, по состоянию на 12:00 составила 54,57%. Это означает, что выборы признаны состоявшимися, отметили в ЦИКе. По словам главы Центризбиркома Лидии Ермошиной, 50-процентный барьер преодолели все регионы, кроме Минска. В белорусской столице явка составила 43,01%.

В ЦИКе также отметили, что голосование проходит спокойно, никакой тревожащей информации не поступало.

На выборах уже проголосовал действующий президент Александр Лукашенко. После голосования он заявил журналистам, что обстановка в стране в период проведения выборов президента не выйдет из-под контроля. Лукашенко также высказал мнение, что страна не будет ввергнута в хаос и гражданскую войну после выборов. «Мы предусматриваем все варианты, но говорить, что страна завтра будет ввергнута в хаос, противостояние, гражданскую войну, оснований таких нет», – сказал Лукашенко.

Он также сообщил об усилении наблюдения за белорусско-российским участком границы на фоне выборов. Лукашенко добавил, что за последнее время во въезде в Белоруссию было отказано 170 украинцам, полякам и россиянам: «Или фальшивые визы показывали, или вообще не могли объяснить, чего едут».

Белорусский лидер оценил нынешнюю предвыборную кампанию как одну из самых сложных. «Не сказал бы, что она самая сложная, но одна из самых сложных», – признался Лукашенко.

Добавим, что в день президентских выборов в Белоруссии с утра наблюдаются проблемы с интернетом. Белорусы в соцсетях жалуются на сложности с доступом к мессенджерам. Оператор «Белтелеком» объяснил проблемы с интернетом «перегрузкой каналов из-за зарубежного трафика в большом количестве», передает Onliner.

Кроме того, сообщается о появлении на въездах в Минск блокпостов c военными автомобилями. По информации местных жителей, на трассах, ведущих в столицу Белоруссии, появились КПП, на которых сотрудники ГАИ вместе с военными и людьми в гражданской одежде выборочно останавливают автомобили и проверяют документы. Ранее сообщалось о переброске военной техники в Минск и переводе милиции на усиленный режим службы.

Москва, Наталья Петрова

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