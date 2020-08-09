Домохозяйка vs Лукашенко: в Белоруссии стартовал основный день голосования на выборах президента

В Белоруссии началось голосование в основной день президентских выборов. В 8:00 открылись более 5,7 тысяч избирательных участков, 44 из них находятся за ее пределами. Они будут работать до 20:00. На территории России проголосовать на выборах можно в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

В списки избирателей на текущих выборах президента включено немногим более 6,8 млн человек. Досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа. Явка за пять дней досрочного голосования составила 41,7%, сообщается на сайте Центризбиркома республики. Согласно данным ЦИК, самая низкая явка зафиксирована в Минске – 33,4%, самая высокая – в Гомельской области (54,44%). На нынешних выборах явка на досрочном голосовании побила рекорд выборов 2015 года – тогда досрочно отдали голоса за кандидатов 36,05% избирателей, отмечает «Интерфакс».

Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примут участие более 50% граждан, внесенных в списки избирателей. Предварительные итоги выборов, как ожидается, будут оглашены в понедельник.

За ходом текущих выборов следят 248 международных наблюдателей – представители стран СНГ и дипломатического корпуса, а также почти 50 тысяч национальных наблюдателей. Как сообщал «Новый День», для наблюдения за выборами в Минск прибыла делегация Совета Федерации России. Наблюдателей от Центризбиркома на этих выборах не будет, поскольку ведомство не получило официального приглашения от белорусских коллег.

Руководитель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина тем временем предупредила, что на избирательных участках вечером может быть введен пропускной режим в случае большого скопления людей, призвав граждан «не тянуть с голосованием» и выполнить свой гражданский долг утром или днем. «В вечерние часы... оппоненты власти обещают скопление людей. Это значит, что в участковых избирательных комиссиях будет установлен пропускной режим, будет запускаться только то количество избирателей, сколько членов комиссии выдают избирательные бюллетени», – заявила Ермошина в эфире телеканала «Беларусь 1», допустив что, кто-то не успеет проголосовать вечером.

В президентских выборах участвуют пять человек. Среди них – действующий президент Александр Лукашенко и оппозиционный кандидат, домохозяйка, учитель по профессии Светлана Тихановская – жена арестованного блогера Сергея Тихановского, которые считаются фаворитами выборов, а также сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, глава социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и бывший депутат Анна Канопацкая.

Тихановскую поддержали главы штабов двух незарегистрированных кандидатов: Мария Колесникова – координатор штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который считался главным соперником Лукашенко (банкир был задержан по подозрению в финансовых преступлениях), и Вероника Цепкало – руководитель штаба и жена бывшего директора «Парка высоких технологий» Валерия Цепкало. Отказ в регистрации этим кандидатам вызвал массовые акции протеста в Минске и других городах республики.

Добавим, что правоохранители Белоруссии переведены на усиленный вариант службы 9 августа. Рядом с Дворцом Республики и Дворцом профсоюзов на Октябрьской площади в Минске установлены ограждения, сообщает Tut.by. Издание со ссылкой на видео своих читателей также сообщает, что в столицу перед выборами перебросили военную технику.

Так или иначе, оппозиция собирается выйти на улицы сразу после закрытия избирательных участков, сбор на главных площадях городов назначен на 22:00. В соцсетях и телеграм-каналах опубликованы призывы к гражданам прийти в воскресенье в 18:00 к избирательным участкам и остаться там до конца их работы, чтобы потребовать от избиркомов прозрачного подсчета бюллетеней с целью «не дать украсть голоса». После этого предлагается мирно выйти на главные площади городов.

Как сообщал «Новый День», ранее многие белорусские пользователи в соцсетях заявили о готовящихся фальсификациях итогов выборов, на которых, по их мнению, лидирует единственный оставшийся серьезный конкурент Лукашенко Светлана Тихановская.

Минск, Наталья Петрова

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