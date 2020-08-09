ЦИК Белоруссии объявил первые данные по выборам президента. В Минске и других городах начались протесты и задержания

В Белоруссии завершились выборы президента. Центризбирком ведет подсчет голосов и уже обнародовал первые результаты голосования с части закрытых участков, расположенных в воинских подразделениях и больницах.

По словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, действующий президент Александр Лукашенко набирает 82% на закрытых участках в пяти из семи регионов Белоруссии, у единого оппозиционного кандидата Светланы Тихановской «около 5% по закрытым больничным участкам» (цитата по «БелТА»).

Комментируя данные экзитпола, глава ЦИК заявила, что «они очень похожи на данные голосования на гражданских закрытых участках, где представлены все слои населения».

Она также сообщила, что впервые в истории республики голосование на нескольких участках в Минске продолжится и после официально закрытия участков в 20:00 из-за очередей желающих выполнить свой гражданский долг. По словам Ермошиной, первые итоги выборов в Белоруссии может быть оглашены до 02:00 понедельника. Она призвала проигравших кандидатов спокойно принять поражение, поздравить победителя и не волновать массы.

По информации ЦИК на 18:00, явка на выборах президента составила 79%.

Ранее появились результаты экзитпола в Белоруссии, согласно которым Лукашенко набрал 79,7% голосов. Второе место у Светланы Тихановской, у нее 6,8% голосов. Анна Канопацкая набрала 2,3%, Андрей Дмитриев – 1,1%, Сергей Черечень – 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% избирателей.

Экзитпол проведен Молодежной лабораторией социологических исследований при Республиканском союзе общественных объединений «Белорусский комитет молодежных организаций» по заказу МГТРК «Мир». Всего было опрошено 12 340 человек. Более чем на 300 участках. На вопрос о том, за кого респондент отдал свой голос ответили 67,6%, отказались от ответа 32,4%.

Примечательно, результат экзитпола на участке в посольстве Белоруссии в Москве диаметрально противоположный. У Тихановской 78,5% голосов, у Лукашенко – 6%. Остальные три кандидата набрали суммарно 1,8%. Против всех высказались 2% избирателей, отказались от ответа 11,7%. Всего было опрошено 3788 человек, сообщает телеграм-канал Nexta live. Экзитполы на других зарубежных участках, в частности, в Варшаве, Мюнхене, также отдают победу Тихановской.

Напомним, что на прошлых выборах президента в 2015 Лукашенко набрал 83,49%.

Вечером в Белоруссии ожидаются массовые акции протеста оппозиции. В Минск стянута военная техника, автозаки и водометы. Центральные улицы города перекрыты, общественный транспорт и поезда метрополитена проезжают мимо остановок в центре белорусской столицы. СМИ сообщают о первых задержаниях протестующих в Минске, Витебске и Бресте. Людей задерживают в том числе возле избирательных участков, куда они пришли контролировать подсчет голосов. ТАСС сообщает о столкновениях силовиков с протестующим на проспекте Машерова в Минске. Задержания начались и на площади Победы в белорусской столице. Сообщения о задержанных поступают и из Гомеля и Могилева.

Минск, Наталья Петрова

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