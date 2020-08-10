Живущие на Урале граждане Белоруссии не участвовали в выборах президента

Граждане Белоруссии, которые сейчас находятся на территории Уральского Федерального округа, не смогли принять участие в состоявшихся вчера выборах главы государства.

Как сообщается на официальном сайте белорусского посольства, в России было открыто всего три пункта для голосования: один – в Москве, второй – в Санкт-Петербурге, третий – в Калининграде.

Кроме того, были приняты специальные меры безопасности в связи с пандемией коронавируса. Например, на участке № 102, расположенном в Москве, на улице Маросейке, не допускалось присутствие одновременно более 10 человек. Поэтому живущим в России белорусам предложили голосовать досрочно – с 4 по 8 августа.

Напомним, по предварительным официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набирает более 80% голосов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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