Зеленский злобно огрызнулся на выпады Лукашенко

Администрация президента Украины Владимира Зеленского официально ответила на обвинения президента Белоруссии в том, что Киев в приказном порядке требует от Минска проведения новых выборов президента.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», резкая отповедь Александру Лукашенко опубликована на официальной странице Офиса президента Украины в Телеграме.

«Сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины «приказывает» провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная неправда. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение...», – говорится в заявлении.

«Межгосударственные отношения – это прежде всего корректность и взвешенность публичных формулировок. Потому что независимо от того, в каком эмоциональном состоянии находишься сегодня, в отношениях между соседями обязательно будет завтра, послезавтра», – намекнули в администрации Зеленского.

В Офисе украинского президента добавили, что Александр Лукашенко утратил доверие в собственной стране и пытается переложить вину за это на Киев.

«Если доверия нет, – а мир видит, что доверия нет и в помине – то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес «руководства другой страны» не заполнить. Скорее, можно вызвать еще большее недоверие», – отмечается в заявлении.

Напомним, сегодня в Минске на митинге перед своими сторонниками президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство Украины присоединилось к Литве, Латвии и Польше, которые «приказывают» Белоруссии провести новые выборы президента. Тем самым Киев подталкивает белорусов к дестабилизации в стране и хочет гибели соседнего государства.

Кроме того, Лукашенко призвал сограждан вспомнить, какими последствиями обернулся для украинцев госпереворот 2014 года в Киеве.

Симферополь, Валентин Карамазов

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