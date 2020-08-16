На Украине требуют жёстко отомстить Минску за возвращение «вагнеровцев» Москве

Украина должна перенести заседания Трёхсторонней контактной группы в Минске по урегулированию в Донбассе из Белоруссии в другую страну в отместку за выдачу 32 захваченных россиян Москве, а не Киеву.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил депутат Верховной рады от президентской фракции «Слуга народа» Богдан Ярёменко.

Ярёменко также потребовал возбудить уголовные дела в отношении высших должностных лиц Белоруссии.

«Учитывая неправовые волюнтаристские действия де-факто президента Беларуси Александра Лукашенко по укрытию и пособничеству террористам, обращаемся к президенту Владимиру Зеленскому с предложением согласовать с международными партнерами перенос деятельности Трехсторонней контактной группы, всех её органов, групп и подгрупп с территории Беларуси в другую страну, поручить Национальной полиции Украины и Службе безопасности Украины начать расследование деятельности организованной преступной группировки с участием высших должностных лиц Республики Беларусь, которая занималась пособничеством терроризму, а также покушениями на жизнь и здоровье граждан Украины», – написал депутат от партии Зеленского.

К заявлению присоединился ряд депутатов от «Слуги народа». Украинские парламентарии призвали приостановить политический диалог с «режимом Лукашенко».

«Заявление открыто для подписания всеми желающими. Живе Беларусь! Слава Украине!», – написал Яременко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике Александра Лукашенко за выдачу «вагнеровцев» Москве.

Симферополь, Валентин Карамазов

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