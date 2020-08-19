Оппозиция в Минске допустила участие Киева в разрешении внутрибелорусского конфликта

Представители недавно сформированного координационного совета белорусской оппозиции, которые требуют от Лукашенко передать им власть, заявляют о возможном участии Украины в урегулировании политического кризиса в Белоруссии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сказал член оргкомитета оппозиции, недавно уволенный с должности руководителя одного из минских театров, бывший дипломат и экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко.

При этом он провёл параллели с Трёхсторонней контактной группой по урегулированию конфликта в Донбассе, которая периодически заседает в Минске.

«Я могу сказать гипотетически: если мы принимали участие в формировании минского диалога по вопросам украино-российской повестки, почему бы Украине не поучаствовать в соответствующем диалоге в Беларуси», – приводит слова Латушко «Интерфакс».

«Для нас важны все соседи, важна Украина, это крупный торговый партнер, важны и все другие партнеры», – добавил Латушко.

Между тем, официальный Киев не демонстрирует никакого нейтралитета, необходимого для посредничества в таких случаях, а наоборот – резко критикует Александра Лукашенко с первого дня начала выступлений оппозиции. Недавно Украина отозвала своего посла из Белоруссии.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.08.20

Кравчук рассказал, когда российским журналистам разрешат свободный въезд на Украину. / Увольнять уже некого: ситуация со строительством в рамках ФЦП в Крыму, похоже, заходит в тупик. / Супруга севастопольского депутата Госдумы за год увеличила свои доходы в 146 раз. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»