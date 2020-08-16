Лукашенко дважды помянул Украину недобрым словом

Руководство Украины присоединилось к Литве, Латвии и Польше, которые «приказывают» Белоруссии провести новые выборы президента. Тем самым Киев подталкивает белорусов к дестабилизации в стране и хочет гибели соседнего государства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на митинге перед своими сторонниками заявил сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина, ее руководство, приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация», – заявил он.

Кроме того, Лукашенко призвал сограждан вспомнить, какими последствиями обернулся для украинцев госпереворот 2014 года в Киеве.

«ОМОН уйдет, армию распустим и сядем опять на площади. Чего и кого будем ждать? Кого завтра кормить будем? Уголовников и бандитов выпустить – не вопрос. Но убивать и обдирать они будут вас. Остановитесь, не убивайте свое будущее. Загубите не Лукашенко, загубите первого президента, это будет началом вашего конца. Вы всегда будете как в Украине, как в других странах стоять на коленях и молиться неизвестно на кого», – предупредил Лукашенко.

Как сообщал «Новый День», политический кризис начался в Белоруссии после объявления 9 августа предварительных результатов выборов главы государства, согласно которым действующий президент набрал 80,08% голосов, а его основной соперник, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,9%.

Напомним, накануне официальный Киев открыто встал на сторону Запада против Лукашенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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