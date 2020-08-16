«Танки и самолеты в 15 минутах от наших границ»: Лукашенко предупредил о гибели белорусов как нации

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что в случае дальнейших протестов, белорусы «погибнут как народ и нация», и дал понять, на НАТОвские самолеты у границ республики. Об этом он заявил, выступая сегодня в Минске на митинге в свою поддержку.

«Дорогие друзья, я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили, хотя не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века мы смогли защитить свою страну, свои семьи, своих сестер, своих жен и детей. Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация», – сказал Лукашенко, слова которого цитирует агентство «Белта».

«Помните: загубите не Лукашенко, а первого президента – это будет начало вашего конца», – подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко также заявил, что не позволит «отдать страну», и обвинил страны НАТО и «родную Украину» в наращивании военной техники у границ республики. «Мы построили с вами, при всех сложностях, при всех недостатках, красавицу страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я этого не позволю. Беларуси не нужны заморские, нам нужно свое правительство, свое руководство. Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря. НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Литва, Латвия, Польша, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести новые выборы», – сказал Лукашенко.

При этом глава белорусского государства отметил, что готов обсудить возможности реформ. «Хочу обратиться, называя их на вы, к тем, кто сегодня заблудший, кто сегодня дезориентирован. Я хочу спросить у вас: чего хотите вы сейчас? Вы хотите реформ, скажите – каких, завтра начнем! Вы хотите вертолетных денег? Но вы же знаете – 50 с лишним тысяч стоящих здесь, на этой площади, – что не бывает вертолетных денег. Деньги надо зарабатывать каждый день, и не на площади, а в полях, на заводах и фабриках, – заявил он.

Митинг в Минске начался сегодня в 12:00 в Минске площади Независимости у Дома правительства. На нем собрались силы, поддерживающие государственный курс.

Как сообщал «Новый День», политический кризис начался в Белоруссии после объявления 9 августа предварительных результатов выборов главы государства, согласно которым действующий президент набрал 80,08% голосов, а его основной соперник, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,9%.

За первые три дня протестов в Белоруссии задержаны более 6 тысяч человек, возбуждено около 40 уголовных дел о массовых беспорядках. В больницы попали более 200 человек.

При разгоне силовики избивали людей, применяли светошумовые гранаты, дубинки, водометы, резиновые пули.

К концу недели в Белоруссии началась всеобщая забастовка – к протестам присоединились работники нескольких десятков предприятий по всей стране. На акции солидарности на улицы в Минске выходят медики, учителя, работники культуры.

Минск, Мария Вяткина

Минск. Другие новости 16.08.20

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