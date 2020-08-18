Меркель обсудила с Путиным политический кризис в Белоруссии

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом США Владимиром Путиным. Темой разговора стал политический кризис в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

По словам Меркель, белорусские власти должны отказаться от насилия в отношении мирных протестующих и отпустить на свободу политических заключенных. Кроме того, она считает необходимым «вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса».

Как сообщили в пресс-службе Кремля, с российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела Белоруссии, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки.

Стоит отметить, что 17 августа в ходе встречи с работниками Минского завода колесных тягачей президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему звонила Ангела Меркель и предложила «поговорить». Позже правительство ФРГ опровергло эту информацию.

Отметим, что массовые протесты против итогов президентских выборов в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Десятки тысяч человек вышли на улицы в знак несогласия с тем, что действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей.

ОМОН и спецназ применили против протестующих слезоточивый газ, резиновые дубинки, резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. В первые дни протестных акций было задержано около 7 тыс. человек, несколько сотен человек оказались в больницах, двое погибли. Демонстрантов поддержали забастовками крупнейшие заводы и предприятия республики.

https://newdaynews.ru/politics/700326.html

Берлин, Иван Гридин

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