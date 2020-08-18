Власти в Белоруссии: мы не давали приказа бить людей

Губернатор Витебской области Белоруссии Николай Шерстнев заявил, что власти не давали приказа милиции бить протестующих, и пообещал найти и привлечь к ответственности силовиков, пытавших задержанных участников митингов. При этом чиновник отказался выйти к толпе, собравшейся у стен облисполкома, разрешив пропустить внутрь лишь 15 делегатов.

Как пишет белорусский портал «TYT.BY», переговоров с Шерстневым протестующие добились только к вечеру понедельника. На входе у всех 15 представителей забрали телефоны, и выдали уже после встречи. СМИ в кабинет не пустили. Делегаты передали губернатору требования протестующих: это отставка Александра Лукашенко, освобождение политзаключенных и задержанных, проведение новых выборов, привлечение к ответственности тех, кто считал голоса на выборах и кто избивал мирных протестующих.

Переговоры продолжались более четырех часов, причем часть делегатов ушла через три часа, пояснив, что они устали от «разговоров ни о чем», пишет агентство.

Правозащитник Павел Левинов сообщил, что делегаты предлагали Шерстневу обратиться к центральным властям Белоруссии с требованием освободить политических заключенных.

Всего в Витебской области было задержано около 700 участников протестов, уточнил Левинов. Сейчас в ИВС и СИЗО остается 6 человек, которых власти обещают выпустить сегодня, 18 августа.

Что касается избиений мирных протестующих, то «по каждому факту, по которому поступили заявления, начальник управления Следственного комитета по Витебской области, прокурор, а также начальник УВД области Михаил Гриб публично заявили, что по каждому проводятся следственные действия», отметил правозащитник. Глава областного УВД, по его словам, пообещал, что все сотрудники милиции, которые превысили свои служебные полномочия, будут наказаны по закону. 18 августа в Витебске откроется горячая линия, которая будет принимать сообщения о подобных нарушениях.

«Губернатор сказал, что он такого приказа (бить людей) не отдавал, – сообщил Левинов. – Начальник УВД сказал, что он тоже такого приказа не отдавал. Но нас заверили, что по каждому факту, таких даже я знаю несколько, заявления поданы, проводится проверка, люди будут наказаны. Начальник УВД сказал, что никому пощады не будет». На этих словах толпа у облисполкома зашумела, послышались крики: «То есть милиционеры это по собственной инициативе делали?».

При этом сам Шерстнев заявил, что не намерен уходить в отставку, поскольку он очень много сделал для области.

Портал «TYT.BY» сообщает, что протестующих такие итоги не удовлетворили. 18 августа они вновь намерены идти на переговоры с властями.

Витебск, Татьяна Дорофеева

Витебск. Другие новости 18.08.20

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