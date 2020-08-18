Подал в отставку поддержавший мирные протесты посол Белоруссии в Словакии: «Это – логичный шаг»

Публично поддержавший протестующих против результатов президентских выборов посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня подал заявление об отставке.

По мнению дипломата, такой шаг логичен, потому что в должности посла он должен проводить определенную президентом политику. «МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки», – цитирует Лещеню издание Tut.by.

В белорусском МИДе пояснили, что решение об отставке послов принимает пглава государства. Пока указа об отставке Лещени нет.

В минувшие выходные Игорь Лещеня записал видеобращение, в котором выразил поддержку гражданам, которые после выборов президента вышли на мирные акции протеста. Дипломат заявил, что в шоке от историй о пытках и избиениях белорусов. Также он заявил о солидарности с теми, «кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан». Посол выразил надежду на то, что будущее Белоруссии «будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил».

Игорь Лещеня работает в МИД Белоруссии с 1994 года. В разные годы он возглавлял дипмиссии в Египте и Израиле. В 2002-2006 годах был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. Назначение в Словакию получил в 2016 году.

В Белоруссии вторую неделю не прекращаются протесты против итогов выборов президента. Десятки тысяч человек вышли на улицы в знак несогласия с тем, что действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей. Против протестующих ОМОН и спецназ применили слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В первые дни протестных акций было задержано около 7 тыс. человек, несколько сотен человек оказались в больницах, двое погибли.

Минск, Наталья Петрова

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