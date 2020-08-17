Лукашенко назвал условие проведения новых выборов в Белоруссии

Новые президентские выборы в Белоруссии пройдут после принятия новой Конституции. Об этом заявил лидер республики Александр Лукашенко во время встречи с сотрудниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кадры из разговора Лукашенко с рабочими показал телеканал «Беларусь 1». «Под давлением президент не должен принимать решение», – заявил белорусский лидер. Один из стоявших там же мужчин ответил ему, что «президент должен найти компромисс, который бы всех устроил».

Встреча Лукашенко с рабочими

«Будет так, мужики: нам надо принять новую Конституцию, что вы хотели, – подчеркнул Лукашенко. – И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю Конституцию принимали на референдуме, и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы: и парламента, и президента, и местных органов власти».

На этом ролик обрывается. Однако белорусский портал «TYT.BY» опубликовал большой репортаж со встречи на МЗКТ. После заявления Лукашенко о необходимости принятия новой Конституции рабочие спросили у него, когда это будет. Глава республики сообщил, что ему уже предлагали два варианта, однако он их отверг – и сейчас идет работа над третьим. «Вот Виктор приходил с высшим образованием, и ты, допустим, грамотный. Приходите, садитесь – и работаем над Конституцией, – заявил Лукашенко. – Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам по Конституции свои функции передам. Но не под давлением и не через улицу. <…> Слушайте, я четверть века у власти. Сколько можно, конечно, я когда-то уйду. («Сколько можно, ну», – раздается на фоне.) Может, через год или через два – это зависит от вас. Но ты прав: нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому, потому что будет беда, я этого больше всего боюсь».

«Люди в большинстве своем даже не знают, что работа идет в эту сторону, о Конституции вы два года периодически упоминаете, – отвечает рабочий. – Но большинство людей не в курсе вообще, что там что-то меняется».

Как ранее сообщал «Новый День», утром Лукашенко на вертолете прилетел на бастующий МЗКТ, рабочие встретили его криками «Уходи!». Там же, по информации «TYT.BY новости», Лукашенко заявил: «Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет».

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после объявления ЦИК предварительных результатов президентских выборов. Десятки тысяч человек вышли на улицы в знак несогласия с тем, что действующий президент набрал более 80% голосов избирателей. Против демонстрантов силовики применили слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. Сотни участников акций протеста оказались в больницах, по оценкам местных журналистов около семи тысяч человек было задержано. В ИВС Минска многие были серьезно избиты.

17 августа лидеры партий Европарламента заявили, что не признают Лукашенко президентом Белоруссии, считают его персоной нон грата в Европейском Союзе и призвали к проведению открытых и честных президентских выборов в республике.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.08.20

«Нечто, что, дай Бог, не принесет вреда…»: медицинское сообщество требует открыть информацию о вакцине против COVID-19. / Линейки на открытом воздухе, факультативы в выходные, готовность к дистанционке: подписаны рекомендации по работе школ в РФ. Вопрос о ношении масок учителями отдан на откуп регионам. / В Европарламенте объявили Лукашенко персоной нон грата в ЕС. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»