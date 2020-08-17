В Европарламенте объявили Лукашенко персоной нон грата в ЕС

Партии Европарламента выступили с совместным заявлением о непризнании выборов в Белоруссии. «Мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии и считаем его персоной нон грата в ЕС», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте самой крупной – Европейской народной партии.

Лидеры политических партий Европарламента призвали к проведению новых выборов в Белоруссии и осудили насилие и пытки в отношении мирных протестующих. «Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и заслуживающие доверия сообщения указывают на победу Светланы Тихановской, – говорится в заявлении. – Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Европейском Союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей».

Европарламентарии призвали расследовать акты насилия и пыток, совершенные режимом Лукашенко в отношении мирных протестующих. «В этой связи мы напоминаем Александру Лукашенко о его ответственности, – говорится в документе. – Мы решительно осуждаем подавление интернета и СМИ, дорожные блокады и запугивание журналистов с целью заблокировать информацию о ситуации в стране».

Лидеры европейских партий призвали немедленно освободить всех задержанных во время акций протеста, а также политических заключенных, и приветствовали решение министров иностранных дел ЕС о внесении в черный список лиц, ответственных за насилие и фальсификацию президентских выборов в Белоруссии. ЕС должен в целом пересмотреть свое сотрудничество с Минском, в том числе в рамках Восточного партнерства.

«Мы призываем как можно скорее составить санкционный список, чтобы людям, совершившим эти преступления, было запрещено посещать ЕС, а их активы были заморожены», – подчеркивается в документе. При этом лидеры партий предложили возобновить целевые программы ЕС для помощи репрессированным жителям Белоруссии и их семьям.

«Мы призываем Российскую Федерацию воздержаться от любого вмешательства, тайного или явного, в Беларусь после выборов, и призываем институты ЕС и государства-члены бдительно противодействовать любым действиям России в этом отношении», – подчеркнули в заключение лидеры партий Европарламента, призвав Брюссель поддержать мирный переход власти и вступить в диалог с белорусской оппозицией и гражданским обществом.

Москва, Татьяна Дорофеева

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