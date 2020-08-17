Лукашенко пообещал поделиться властью: «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался проводить повторные выборы. На встрече с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) он заявил, что не будет ничего делать под давлением, но при этом пообещал перераспределение властных полномочий.

«Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал, – цитирует Лукашенко государственное агентство «БелТА». – Их (выборов. – прим. БелТА) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все». Глава республики отметил, что сейчас в стране рассматриваются варианты перераспределения властных полномочий через поправки к Конституции, и заявил, что готов поделиться президентской властью. «Но не под давлением и не через улицу», – подчеркнул он.

Что касается забастовок, которые в последнюю неделю охватили белорусские предприятия, то, по словам Лукашенко, в целом заводы работают. «Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200, погоду не делают, во-первых, – сказал он. – Во-вторых, надо понимать, что «плохой» президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим».

Между тем, белорусские телеграм-каналы сообщают несколько иную версию визита Лукашенко на МЗКТ. В частности, «TYT.BY новости» передает, что на заводе главу государства встретили криками «Уходи!», и приводит разговор президента с рабочими о повторных выборах. «Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые?» – спрашивает глава республики. «Да!» – отвечают рабочие. «Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет».

Канал «Выборы видишь?» со слов рабочих завода отмечает, что Лукашенко общался лишь с несколькими избранными сотрудниками. Пока все работники стояли на площадке на территории предприятия и ждали появления президента, он провел встречу цехе с узкой группой специально для этого отобранных людей. «Если народ его выбрал, чего он боится?» – спрашивают рабочие.

Во время визита Лукашенко у стен МЗКТ собралось несколько тысяч человек, передают телеграм-каналы. В 10:57, по словам очевидцев, вертолет с Лукашенко улетел с территории завода. Примечательно, глава республики привозил на предприятие своего сына Николая.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после объявления ЦИК предварительных результатов президентских выборов. Десятки тысяч человек вышли на улицы в знак несогласия с тем, что действующий президент набрал более 80% голосов избирателей. Против демонстрантов силовики применили слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. Сотни участников акций протеста оказались в больницах, по оценкам местных журналистов около семи тысяч человек было задержано. В ИВС Минска многие были серьезно избиты.

Накануне СМИ сообщали о том, что задержанный ОМОНом минский подросток после пыток впал в кому. По информации «TUT.BY», он находится в реанимации детской больницы №3, врачи диагностировали у него множество ушибов, сотрясение мозга, открытый перелом скуло-орбитального комплекса, судорожный синдром и травматическую эрозию роговицы обоих глаз.

Минск, Татьяна Дорофеева

Минск. Другие новости 17.08.20

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