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Вторник, 8 сентября 2020, 02:54 мск

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Киев: Зеленский не имеет собственной оценки белорусского кризиса

Фото: novyny.org

Украина в оценке ситуации в Республике Беларусь будет придерживаться позиции, выработанной Европейским союзом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с литовским коллегой Гитанасом Науседой.

«Владимир Зеленский и Гитанас Науседа обменялись мнениями относительно развития ситуации в Беларуси. Глава Украинского государства обратил внимание на общность подходов Украины и Европейского союза в вопросах оценки белорусского внутриполитического кризиса», – цитирует Зеленского его пресс-служба.

Напомним, 18 августа 2020 года Украина впервые в истории своей «незалежности» отозвала посла из Республики Беларусь.

Накануне посол вернулся в Минск, однако ему пока запрещено вступать в контакты с белорусскими официальными лицами.

Симферополь, Валентин Карамазов

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