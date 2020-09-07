Киев: Зеленский не имеет собственной оценки белорусского кризиса

Украина в оценке ситуации в Республике Беларусь будет придерживаться позиции, выработанной Европейским союзом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с литовским коллегой Гитанасом Науседой.

«Владимир Зеленский и Гитанас Науседа обменялись мнениями относительно развития ситуации в Беларуси. Глава Украинского государства обратил внимание на общность подходов Украины и Европейского союза в вопросах оценки белорусского внутриполитического кризиса», – цитирует Зеленского его пресс-служба.

Напомним, 18 августа 2020 года Украина впервые в истории своей «незалежности» отозвала посла из Республики Беларусь.

Накануне посол вернулся в Минск, однако ему пока запрещено вступать в контакты с белорусскими официальными лицами.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.09.20

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