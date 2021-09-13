Ни один человек из группы «вагнеровцев», которая была задержана в Минске в августе прошлого года, не имеет отношения к крушению малазийского Боинга в небе над Донбассом.

Как передаёт коррреспондент РИА «Новый День», об этом на слушаниях в суде в Гааге заявила нидерландский прокурор Манон Риддербекс.

Как известно, ранее администрация Зеленского и украинские СМИ утверждали, что операция по перехвату самолёта с «вагнеровцами» в небе над Украиной планировалась, в том числе, якобы из-за наличия в группе людей, причастных к крушению лайнера рейса MH-17.

«Мы хотим подчеркнуть, что эта информация не была предоставлена ни прокуратурой Нидерландов, ни полицией страны, ни Совместной следственной группой (ССГ). Поэтому мы не можем сказать, насколько точна информация, переданная в СМИ... То, что мы можем сказать: наше расследование не имеет отношения к людям, названным в СМИ», – заявила Риддербекс.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.09.21

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